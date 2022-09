Camilo Echeverry se hiere en concierto y preocupa a sus fans, ¿qué le ocurrió?

“Arranca el concierto y yo le pego al tambor pero no con la baqueta sino con el dedo, voy tranquilo, no pasa nada, cuando siento unas gotitas rodando por la mano, muy sospechoso, me miré y veo sangre como un verraco, me lo amarraron con unas curitas, di el concierto y todo salió perfecto”, explicó el nominado a los Latin Grammy 2022.

Sus fans pensaron que quizá habría ido en busca de ayuda profesional, pero no, el colombiano decidió acudir a otras instancias –no recomendables–. “¿Saben qué hice? Me la pegué con ‘Pega Loka’ o ‘Krazy Glue’ me lavé bien la herida y se pegó, se hizo una cicatriz de ‘Pega Loka’ y me fui a dormir, luego se me cayó el pegante, pero estoy bien”.

Usuarios en redes sociales comentaron con respecto a la ocurrencia del esposo de Evaluna, que gracias a su suerte, el suceso no le pasó factura.