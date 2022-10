¿Amaia Montero desaparecida?, el paradero de la exvocalista de la Oreja de Van Gogh es incierto

Prensa española y People aseguran que las personas cercanas a la exvocalista de La Oreja de Van Gogh no pueden localizarla.

Amaia Montero publica inquietante imagen en redes sociales: "Destruida"

Entre los mensajes publicados por la exvocalista de la banda española resalta un: "Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?".