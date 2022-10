Familia de la cantante Amaia Montero declara sobre su preocupante estado actual: "Mucha precaución"

"Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, de qué me sirve la vida", escribió en uno de los posteos, ya que subió la foto en dos ocasiones. Horas después la española decidió eliminar lo escrito, pero no las fotografías.

El estado casi irreconocible de Amaia Montero y el silencio de su familia preocupa a los fans

Tras los hechos la prensa española intentó encontrar puntos de vista de sus más cercanos, entre ellos, sus amigos y familia, ya que lo publicado por la artista preocupó a más de uno en la esfera mediática española. Los comentarios con respecto a su estado mental incrementaron con el pasar de las horas en las redes sociales.