Pamela Cortés confiesa sobre la trombosis que padece: "Yo me despedí de todos"

Una experiencia como tal requiere de coraje, por lo que al consultarle sobre los miedos, Pamela dijo: "Mi único temor era que a mi hijo le iba a faltar alguien (...) y eso no es justo, un niño de 9 años no le debe faltar nadie alrededor".

"A Max (su hijo) le mentimos, no le contamos nada hasta después de operarme, le dijimos 'la mami está en la clínica' (tras enterarse de la verdadera situación) me dice mami, tú eres muy fuerte". Sin embargo, para Cortés, mostrar parte de su debilidad es importante.

"Tenía amigos que me querían visitar y les decía 'mejor no vengas, estoy lidiando con mi enojo y estoy asimilando información que todavía me cuesta" . Sus figuras principales de apoyo para sobrellevar aquellas nuevas sensaciones fueron los miembros de su familia: "la familia me dio mucho soporte y no los traté muy bien los primeros días".

Pamela llevó a cabo algo importante antes de ingresar a cirugía, recuerdos que son complicados de recordar: "Yo me despedí de todos", afirmó, "él no sabe, él nunca supo (su pareja) yo subí una canción que dije 'no puedo irme sin antes subir esta canción', se llama Calma".

Pamela Cortés: qué es la trombosis venosa profunda, la enfermedad que mantiene a la cantante hospitalizada

"Yo no entré con fe, no entré con ganas", pero cuando despertó estaba "llenita, fue una cosa... primero me miré a ver si faltaba algo", dijo entre risas nerviosas "chequee, todo estaba ahí, los doctores me dijeron que todo iba a estar bien...".