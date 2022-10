"La cantante Pamela Cortés presenta los síntomas adversos de las pseudo vacunas, los cuales ya fueron reconocidos oficialmente por el Ministerio de "Salud", ¿QUIÉN RESPONDE?", decía la fake-new difundida, a lo que Cortés decidió responder.

Pamela Cortés cuenta sobre su estado de salud tras sufrir de una trombosis venenosa profunda

"No es mi historia. Tengo una enfermedad genética por déficit de una proteína. Tengo trombofilia, mi primera trombosis fue hace 10 años donde me pusieron un filtro en la Clínica Guayaquil que hoy me salvó la vida en esta embolia y trombosis nueva", recalcó la artista en su Twitter, citando lo anteriormente mencionado.