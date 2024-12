No creerás cuánto dinero hizo Taylor Swift en su gira The Eras Tour

Taylor Swift marcó un nuevo hito en la historia de la industria musical, después de recaudar 2.000 millones de dólares en venta de entradas al finalizar su gira The Eras Tour, confirmó este lunes The New York Times.

La compañía productora de la cantante reportó al diario estadounidense que en los 21 meses que duró el espectáculo se ingresó un total de 2.077.618.725 dólares, el equivalente al doble de cualquier otra gira de conciertos en la historia.

