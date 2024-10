El millonario patrimonio que convirtió a Taylor Swift en la artista más rica del mundo, y superó a Rihanna

La revista Forbes afirmó esta semana que Taylor Swift marcó un nuevo hito en su carrera. Sí, otro. Sus fans no están sorprendidos, y mucho menos la prensa norteamericana. El patrimonio de 1.600 millones de dólares de la cantautora sacó a la mismísima Rihanna del pedestal económico en la industria musical.

Con esto, se reconoció que la intérprete de All Too Well es la artista musical femenina más rica del mundo.

