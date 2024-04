Este es el significado oculto del nuevo álbum de Taylor Swift

Mientras continúa viajando alrededor del mundo por su séptima gira , The Eras Tour, Taylor Swift causó euforia para todos sus fanáticos al lanzar de improvisto su décimo primer álbum de estudio, The Tortured Poets Department . El disco ya había sido anunciado tras su victoria con Midnights , por el mejor álbum vocal pop, en los previos Grammys.

Como siguiendo el nombre del álbum, las letras de su nuevo disco son poéticas y están llenas de significados alternativos. En sus 31 canciones, sus letras generaron debates en cuanto a sus significados.

Pero, todo apunta que el mensaje más fuerte del álbum es el trasfondo de la ruptura de la cantante con Joe Alwin, cuya relación terminó a principios de 2023 tras seis años de estar juntos.

En canciones como So Long, London o The Smallest Man Who Ever Lived, la artista coloca guiños sobre las dificultades y reclamos de su relación de 72 meses. En la primera, con versos como: mi espalda se rompió bajo el peso de llevarnos subiendo por la cuesta; la artista habla sobre su posición en la relación, de cómo ella sentía que todo lo tenía que hacer por los dos.

Además, en canciones como I Can Do it with a Broken Heart, adelanta el tiempo hasta las presentaciones que realizó en su tour actual, tras haber roto, en las que expresa su pesar y sentimientos. Y, en la canción thanK you alMee, la cantante hace referencias sobre Kim Kardashian, quien había intentado acabar con su carrera antes de que empezara, previo a su álbum Reputation.