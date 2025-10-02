Nirvana gana demanda al bebé de la portada de Nevermind

Un <b>juez federal de Los Ángeles</b> puso fin a la polémica demanda de <b>Spencer Elden</b>, conocido mundialmente como el <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/musica/nirvana-el-joven-que-aparecio-de-bebe-en-la-portada-del-album-nevermind-pierde-la-demanda-contra-la-banda-por-pornografia-infantil-AK2941893 target=_blank>bebé de Nirvana</a>, al desestimar por segunda vez su acusación contra los miembros de la<a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/nirvana-se-reune-joan-jett-concierto-california-CAEC422321 target=_blank></a><b></b><b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/musica/dave-grohl-admitio-tener-hija-fuera-matrimonio-pide-perdon-familia-FI7974667 target=_blank></a> <b></b><b></b><b></b><b></b><i></i>