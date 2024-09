"Recientemente me he convertido en padre de una nueva hija, nacida fuera de mi matrimonio. Planeo ser un padre cariñoso y apoyarla. Amo a mi esposa y mis hijos, y estoy haciendo todo lo que puedo para recuperar su confianza y ganar su perdón" , dice el texto.

A pesar de la dolorosa pérdida de su baterista y cofundador, Taylor Hawkins, Foo Fighters regresó a la escena musical con su nuevo disco But Here We Are en junio de 2023.

Para honrar la memoria de Hawkins y conectar con sus fans, la banda realizó una gira mundial que abarcó desde los Estados Unidos y Europa en la primera mitad del año, hasta Australia y Nueva Zelanda a finales de 2023 y principios de 2024.