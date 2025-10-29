Música
Nelly Furtado anuncia retiro de los escenarios tras críticas por su cuerpo

Nelly Furtado anuncia su retiro tras 25 años de carrera, en medio de críticas por su apariencia y un llamado a liberarse de la presión estética en la industria musical.

   
    Nelly Furtado tiene actualmente 46 años. ( RRSS )
La cantante canadiense Nelly Furtado, reconocida por éxitos como I’m Like a Bird y Say It Right, ha anunciado su retirada de los escenarios después de 25 años de carrera, citando una pausa para dedicarse a "otros proyectos creativos y personales".

La decisión, anunciada en el aniversario de su álbum Whoa, Nelly!, ocurre tras varios meses marcados por constantes críticas en redes sociales relacionadas con su aumento de peso y su reciente cambio físico.

Aunque Furtado no menciona directamente el body-shaming (acción de criticar cuerpos ajenos) como la razón de su retiro, la artista ha lidiado abiertamente con la presión estética en el último año.

A inicios de 2025, Furtado llamó a un "2025 sin prejuicios corporales", mientras que en Instagram, reconoció haber tomado "conciencia de la presión estética" de su trabajo "de una forma completamente nueva".

En respuesta a las críticas sobre su cuerpo, la cantante y su equipo respondieron de manera simbólica durante el Manchester Pride, donde Furtado usó una camiseta extragrande con el lema Better than ever (Mejor que nunca), un acto que su estilista calificó como una forma de "acallar a los bodyshamers".

La artista se despidió agradeciendo a sus fans y reafirmando su amor por la música:

"He disfrutado muchísimo de mi carrera y sigo amando componer música... Siempre me identificaré como compositora".

