¡Es una niña! Natti Natasha revela el sexo de su bebé en los Premios Juventud

La gala, celebrada por primera vez fuera de Estados Unidos y transmitida en vivo desde el Figali Convention Center de Ciudad de Panamá , fue testigo de la noticia más esperada por sus fans: la cantante dominicana espera una niña .

La edición 22 de los Premios Juventud 2025 vivió un momento inolvidable cuando Natti Natasha transformó el escenario en un emotivo gender reveal .

Este gesto marcó un hito en la historia de la premiación, al convertirse en la primera revelación de género realizada en los Premios Juventud. La sorpresa desató una avalancha de mensajes en redes sociales, donde sus seguidores y colegas celebraron la llegada de la futura hermana de Vida Isabelle, la hija mayor de la artista con su pareja, el productor musical Raphy Pina.

Horas antes, Natti Natasha ya había brillado en la alfombra azul con un vestido brillante de Balenciaga, que destacó su embarazo y se llevó elogios de la crítica y los fanáticos de la moda. A su lado posaron Pina y su hija, reforzando el ambiente familiar que marcó su paso por la gala.

Más allá del espectáculo, la artista también mostró su lado solidario: anunció un baby shower público en Puerto Rico para el 28 de septiembre, en el que invitó a sus fans a llevar donaciones —pañales, ropa, juguetes y alimentos— destinadas a comunidades vulnerables.