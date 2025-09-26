¡Es una niña! Natti Natasha revela el sexo de su bebé en los Premios Juventud

La <b>edición 22</b> de los <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/musica/estos-son-ganadores-premios-juventud-2025-lista-completa-AI10181203 target=_blank>Premios Juventud 2025</a> vivió un momento inolvidable cuando <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/musica/natti-natasha-esta-embarazada-segundo-hijo-raphy-pina-gira-mundial-EM9493446 target=_blank>Natti Natasha</a> transformó el escenario en un emotivo <i><b>gender reveal</b></i>. La gala, celebrada por primera vez fuera de <b>Estados</b><b></b><b></b><b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/musica/cardi-b-anuncia-su-cuarto-embarazo-el-primero-junto-a-stefon-diggs-DC10127567 target=_blank></a> <b></b><b></b><b></b><i></i>