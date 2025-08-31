Mujer es detenida tras intentar ingresar a la casa de Jungkook en Corea del Sur

Una mujer surcoreana de 40 años ha sido imputada este domingo por intento de allanamiento de morada, tras ser sorprendida dentro del estacionamiento de la residencia del miembro de BTS, Jungkook, en el distrito de Yongsan, en Seúl, según informó la Agencia Yonhap.

La policía informó que el incidente ocurrió alrededor de las 11:20 p.m. del sábado, cuando la mujer intentó acceder al inmueble, y fue detenida en el acto tras la denuncia de seguridad del complejo. Este hecho se suma a otro caso similar: una mujer de nacionalidad china fue remitida a la fiscalía en junio por un intento de entrar en la misma residencia, aunque sin detención física.

En este último caso, la mujer china de 40 años habría ingresado al estacionamiento de Jungkook la noche del 11 de junio, coincidiendo con la ceremonia de licenciamiento del cantante tras su servicio militar obligatorio.

Testigos policiales señalaron que la mujer presionó repetidamente los botones de la cerradura de la puerta, tratando de adivinar la combinación de acceso.

La imputada declaró a las autoridades que no residía en Corea del Sur y que su visita al país tenía como objetivo ver a Jungkook. La policía continúa evaluando la situación y recabando información para determinar si se tomarán medidas adicionales.