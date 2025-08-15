Estas canciones virales de TikTok son en realidad K‑Pop y seguro no lo sabías

TikTok se ha convertido en un gran escaparate musical: audios virales que escuchamos una y otra vez, sin saber de dónde vienen. Muchas de esas canciones provienen del K‑Pop, un género que ha trascendido fronteras y géneros, fusionándose con EDM, R&B, trap e incluso afrobeats. Lo sorprendente es que, aunque millones de personas han bailado y creado trends con estos temas, gran parte del público no reconoce su origen coreano. Aquí te presentamos algunas de las canciones de K‑Pop más virales en TikTok. Lea: Cómo KPop Demon Hunters se convirtió en la película animada más vista en la historia de Netflix y en un éxito musical mundial

Cupid – FIFTY FIFTY

Con un ritmo disco-pop y una melodía nostálgica, esta canción se volvió viral, especialmente su versión en inglés (Twin). Alcanzó el top 20 del Billboard Hot 100 y se consolidó como uno de los mayores hits virales de 2023.

Super Shy – NewJeans

Este tema mezcla pop y drum and bass con un estilo minimalista. Su ritmo contagioso y estética fresca hicieron que muchos lo descubrieran en TikTok sin saber que era K‑Pop. Fue número 1 en Corea, Singapur, Malasia y Filipinas.

Money – Lisa (BLACKPINK)

Aunque Lisa es reconocida mundialmente, su éxito Money se viralizó en TikTok de manera independiente, usado en trends sin relacionarlo directamente con Blackpink ni Corea del Sur.

APT. – Rosé & Bruno Mars

Este tema combina pop rock y punk con un ritmo pegajoso y letras en inglés y coreano. Su fusión cultural y la colaboración entre Rosé y Bruno Mars lo hicieron viral a nivel mundial, llegando al número 1 en iTunes de más de 50 países y rompiendo récords en Spotify y YouTube.

Wrap Me In Plastic – MOMOLAND x CHROMANCE

Este remix EDM de Momoland con el productor alemán Chromance se popularizó en TikTok. La mezcla del beat pegajoso con la letra en inglés hizo que muchos no asociaran el tema con el K‑Pop.

Hot Sauce – NCT Dream

Un tema trilingüe que combina afrobeats, hip hop y pop latino. Su enfoque global y ritmo pegajoso hicieron que muchos no lo reconocieran como K‑Pop.

Dynamite – BTS

Tras su lanzamiento, Dynamite se convirtió en un éxito global, alcanzando el número 1 en el Billboard Hot 100 y Spotify, y marcando un hito histórico como el primer sencillo completamente en inglés de BTS en encabezar las listas internacionales.

Soda Pop – Saja Boys