"A pesar de que no podía actuar tan bien como quería, su fuerte determinación no cambió y mostró una gran sonrisa en su última actuación en directo el 27 de noviembre. Me gustaría expresar mi más sincero agradecimiento a todos los que nos han apoyado hasta ahora", compartió la productora en la web del artista, junto a una foto suya enfundado en su característica vestimenta negra con chaqueta roja.

Nacido en Tokio el 7 de enero de 1948 bajo el nombre Toshio Hayakawa, Mizuki, que también es conocido cariñosamente por el acrónimo "Aniki", debutó musicalmente en 1968. Durante su más de medio siglo de carrera profesional grabó más de 1.200 canciones para películas, series de televisión, series de animación y videojuegos.