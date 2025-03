Las acusaciones de plagio

La demanda, presentada en septiembre de 2023, sostiene que Flowers contiene una explotación no autorizada de diversos elementos musicales y líricos de When I Was Your Man, tema que Bruno Mars lanzó en 2012. Tempo Music, propietaria de una parte de los derechos de la canción de Mars, argumenta que las similitudes entre ambas canciones son innegables, mencionando coincidencias en la melodía, la secuencia de la estrofa, el diseño de tono melódico y otros aspectos musicales y líricos. Según la demanda, Flowers no habría tenido el mismo éxito sin la influencia de la canción de Mars.

Fotografía de Bruno Mars posando para su álbum 24K Magic ( )

La respuesta de los abogados de Cyrus

El equipo legal de Miley Cyrus intentó invalidar la demanda, alegando que Tempo Music no tenía derecho a demandar porque la compañía había adquirido los derechos de When I Was Your Man sin la autorización de todos los compositores involucrados. Sin embargo, el juez falló en contra de esta interpretación, asegurando que Tempo Music, como cotitular de los derechos de autor, tiene derecho a demandar por infracción.

La conexión entre Flowers y When I Was Your Man

Desde su lanzamiento, Flowers fue comparada en redes sociales con When I Was Your Man, siendo interpretada por muchos como una respuesta a la canción de Mars. De hecho, Miley Cyrus reveló que When I Was Your Man era una de las canciones que su exesposo, Liam Hemsworth, solía ponerle, lo que añadió un componente emocional a la conexión entre ambas canciones.