El multifacético Will Smith , reconocido actor y rapero, ha emocionado a sus seguidores con el anuncio de su primera gira mundial como artista principal. Bajo el título Based on a True Story , este tour llevará a Smith a escenarios de Europa y África, incluyendo presentaciones en España, Marruecos, Alemania y Francia.

Based on a True Story, con 14 canciones, estará disponible a partir del 28 de marzo y promete ser un hito en la carrera musical de Smith . El álbum contará con colaboraciones estelares, incluyendo a su excompañero de dúo DJ Jazzy Jeff, con quien formó el icónico DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince en los años 80 , así como a la talentosa cantante estadounidense Teyana Taylor y al músico Jac Ross.

Además, el álbum incluirá sencillos lanzados recientemente que ya han generado gran expectación, como First Love, junto a la cantautora española India Martínez y Marcin; Work of Art, en colaboración con su hijo Jaden y el rapero Russ, o You Can Make it.

La sorpresa de Will Smith en los Premios Lo Nuestro 2025