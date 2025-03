Will Smith marcó su carrera en Hollywood gracias a una mítica serie, el Príncipe del Rap en Bel Air. La sitcom estadounidense se emitió en 1990 y continuó con un éxito rotundo hasta 1996 , y estaba conformado por varios miembros de la familia que acogían la nueva vida del joven, entre ellos, Ashley Banks, su primera menor, interpretada por Tatyana Ali.

En el clip se nota como Tatyana baila al ritmo de la pista Anxiety, con los mismos pasos que recreó alguna vez cuando era una pequeña niña en la serie . Luego, Will sale por detrás, y mientras ella continúa bailando con los ojos cerrados, la propia Doechii los acompaña para dar paso al trend en TikTok.

En la sección de comentarios, fanáticos del actor y la serie no dejaron pasar desapercibida su emoción, "amo como Will llena todos nuestros deseos de nuestra infancia", "esto sí que es nostalgia, contenido de calidad", "Will está teniendo el momento de su vida", "cuando vi el trend sabía que lo harían", fueron algunos de los más destacados en la sección de comentarios.

Pese a la cantidad de años que han pasado, El Príncipe del Rap en Bel Air sigue en la mente y el corazón de sus seguidores como un clásico de la comedia estadounidense, y sus actores no hacen fácil olvidar las queridas escenas que alguna vez nos brindaron cuando colaboraron juntos. Este momento fue una gran muestra de ello.