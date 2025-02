¡Pitbull vuelve a los escenarios! El cantante anuncia su gira musical

Ecuador se prepara para la llegada de Pitbull, el Rey Midas

Tras agotar entradas en cinco ciudades europeas esta semana y participar en la gira The Trilogy Tour, junto con Enrique Iglesias y Ricky Martin, Pitbull reanudará en junio su gira, producida por Live Nation y acompañado por su banda The Agents y sus bailarinas The Most Bad Ones.

"Mr. Worldwide está listo para ofrecer otra experiencia multigeneracional llena de energía, llevando al escenario sus grandes éxitos", indica el comunicado de Live Nation.

A su vez, Shaggy, ganador de múltiples premios Grammy, aportará su carisma, interpretando sus éxitos más conocidos como 'Boombastic', 'Angel' y 'It Wasn't Me', añade el mensaje.