LaTorre, la presentación en Abu Dabi y la espera para el álbum El Jardín Secreto

En la mitad del frío nocturno del desierto del Medio Oriente, el murmullo andino de LaTorre resonará. La artista de Imbabura cantará para la noche de gala del Grand Prix de Abu Dabi, en Emiratos Árabes, este 6 de diciembre de 2025. "Esto viene de la mano de los esfuerzos de Casa Ecuador, que está vinculado a la organización Fundación Identidad", la cantante ecuatoriana. LaTorre es una artista que mezcla la tradición andina con la electrónica y el pop, contando con un álbum y un EP. En 2024, una publicación de la revista Rolling Stone la colocó entre los artistas que se debería escuchar de Ecuador. "El sonido de LaTorre es la voz de paisajes melancólicos que se encuentran con una generación que los observa desde entornos digitales", resalta el artículo. En pleno Medio Oriente, una voz se conecta al frío de Los Andes. Sin embargo, LaTorre aclara que una de las consignas de su presentación en Abu Dabi es que las cuatro regiones del país deben representarse. "Estoy preparando un set que incluye música inspirada en los ritmos mestizos, indígena y afro, para poder mostrar esa diversidad", recalca la artista.

Las influencias de LaTorre

El sonido de LaTorre llena los espacios, como la vibración de un órgano de iglesia. Entre sus influencias, ella enumera algunas referencias de la música nacional: Carlota Jaramillo, el Duo Benitez-Valencia, Las Tres Marías de Chota, Papá Roncón, Rosa Wila, Hatum Mama, entre otros artistas. Agitando todos esos sonidos, aparece su interpretación de la música mestiza. "Creo que en mi casa siempre se escuchó mucha música ecuatoriana de diferentes lugares. Y para mí hay algo en lo rítmico de la música afro que me parecía importante para lograr retratar cierto tipo de emociones, cierta especialmente como quizás", recalca LaTorre y explica la presencia de beats afrodescendientes mezclados con su canto andino.



Para ella, Chota, Imbabura, es uno de los pocos lugares en Latinoamérica donde se junta la música indígena y afro, para dar origen a la bomba. "Yo siento que es una forma muy interesante de interpretar lo andino desde la visión afro", menciona. En la estética del proyecto de la artista de Ibarra se inspira en el barroco latinoamericano. "Es una de esas expresiones, quizás de lo más mestizo que tenemos y de las cosas que más perduran, sobre todo porque además, en la parte de la sierra", resalta LaTorre. Desde la perspectiva de la cantante, este movimiento artístico se encuentra tanto en las iglesias como en las casas de las abuelas. Está en todo lado.

Italia y España, dos destinos fuera de Ecuador

LaTorre no solo viajaba a Emiratos Árabes. Está en plena mudanza de Ecuador a España, exactamente Madrid. “Nos viene interesando un poco las posibilidades que podrían abrirse allá (...) tengo muchas ganas de ir a explorar en Europa qué está pasando a nivel de nuevas tecnologías para la parte performática”, menciona ella, especificando que es para traer el conocimiento de vuelta al país. Aunque menciona que está trabajando en un proyecto interactivo, LaTorre recuerda que este 2025 han estado en una gira interactiva con dispositivos que captaban los sentidos del público y los transformaban en iluminación, sonido y otros tipos de visuales. ”Quiero seguir ahondando en eso porque siempre he pensado en el proyecto de desintegralidad”, responde.

En 2024, el cineasta Paolo Sorrentino lanzó su película Pathernope. En una escena, en medio de diálogos en italiano, la voz de LaTorre se asomaba con Memoria del EP Orillas de 2023. ¿Cómo llegaron a esa canción? Ni ella lo sabe. "Las plataformas digitales están disponibles en todo el mundo. Pero también creo que tiene que ver con un trabajo que hemos ido haciendo también en la región", reflexiona.

El misterio y el próximo álbum

Durante el 2025, cinco sencillos se han publicado, dando una antesala del sonido del próximo EP: El Jardín Secreto. Alega que se influencia sobre ese espacio íntimo entre dos personas, donde solo acceden ellas dos, para formar algo propio. “Aparte de tener como un tinte personal, también tiene que ver como un poco con los procesos creativos que manejamos, como de esta intimidad entre las personas que trabajamos en el proyecto”, agrega. Para LaTorre el misterio es esencial y se encuentra acechado por las redes sociales y el hábito de publicar cada escena del día a día. “Siento que en esta época es cuando más falta misterio”, asegura mientras cuenta que parte del proyecto musical está integrado ese ingrediente de misticismo.