Lasso cancela sus conciertos en Ecuador y estalla una disputa entre el artista, la productora y la ticketera

Los conciertos que Lasso tenía previstos para este 4, 5 y 6 de diciembre en Guayaquil, Cuenca y Quito fueron cancelados a pocos días de su realización, desatando una cadena de comunicados y acusaciones cruzadas entre el artista venezolano, la productora Risen Entertainment y la ticketera RedTickets. Mientras tanto, el público exige respuestas claras y un proceso transparente de reembolso.

Fanáticos de Lasso piden transparencia en el proceso de reembolso. ( )

Lasso culpa a Risen Entertainment por incumplimiento de contrato

La noticia se dio a conocer la mañana del jueves 4 de diciembre. A través de sus redes sociales, el equipo de Lasso confirmó que todas las fechas del Malcriado Tour en Ecuador quedaban canceladas, atribuyendo la decisión a un supuesto incumplimiento contractual de la productora local, Risen Entertainment. “Ni el artista ni la boletera tienen responsabilidad alguna en la cancelación de estos shows”, señaló el comunicado difundido por Lasso:

"Lasso y su equipo cumplieron con todas sus obligaciones. Ni el artista ni la empresa de buletería tienen responsabilidad alguna en la cancelación de estos shows."

El mensaje generó sorpresa e indignación entre los fanáticos, que ya habían adquirido entradas para los shows en las tres ciudades.

Mensaje difundido en el instagram de Lasso. ( )

La respuesta de Risen Entertainment: “Lasso recibió el 100% de su pago”

Horas después, Risen Entertainment publicó su propio comunicado, ofreciendo una versión completamente distinta de los hechos. La productora afirmó que:

Lasso recibió el 100% de sus honorarios, es decir, el show estaba completamente pagado.

Debido a su nacionalidad venezolana, el artista necesitaba una visa para ingresar a Ecuador, además de documentos adicionales.

Según Risen, el equipo de Lasso no completó la documentación migratoria necesaria, por lo que no podía viajar.

La empresa propuso reagendar las fechas dentro de los siguientes 90 días, pero el artista se negó y decidió conservar el pago.

Aseguraron que tomarán “acciones correspondientes” para proteger los intereses del público y de la empresa.

Risen confirmó, además, que en un plazo máximo de 30 días informará los pasos para los reembolsos, los cuales estarán a su cargo.

Comunicado de Risen Entertainment. ( )

En medio de las acusaciones cruzadas, la ticketera RedTickets también emitió un comunicado para deslindar responsabilidades. La plataforma dejó claro que:

No forma parte de la relación contractual entre el artista y la productora.

Su papel se limita a emitir y vender boletos, siguiendo instrucciones del organizador.

Todo el dinero recaudado ya fue transferido a Risen Entertainment.

El proceso de reembolso depende exclusivamente del productor.

RedTickets señaló que informará a los compradores cuando el organizador establezca el procedimiento oficial de devoluciones.

Comunicado de Red Tickets. ( )

¿Qué pasa ahora con los fans?