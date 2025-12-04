Música
04 dic 2025

Lasso cancela sus conciertos en Ecuador y estalla una disputa entre el artista, la productora y la ticketera

El artista acusa incumplimiento, la productora asegura haber pagado el 100% del show y la ticketera confirma que todo el dinero está en manos del organizador.

   
    Lasso canceló sus conciertos en Quito, Guayaquil y Cuenca a pocas horas de su presentación. ( RRS )
Los conciertos que Lasso tenía previstos para este 4, 5 y 6 de diciembre en Guayaquil, Cuenca y Quito fueron cancelados a pocos días de su realización, desatando una cadena de comunicados y acusaciones cruzadas entre el artista venezolano, la productora Risen Entertainment y la ticketera RedTickets. Mientras tanto, el público exige respuestas claras y un proceso transparente de reembolso.

Fanáticos de Lasso piden transparencia en el proceso de reembolso.
Fanáticos de Lasso piden transparencia en el proceso de reembolso. ( RRSS )

Lasso culpa a Risen Entertainment por incumplimiento de contrato

La noticia se dio a conocer la mañana del jueves 4 de diciembre. A través de sus redes sociales, el equipo de Lasso confirmó que todas las fechas del Malcriado Tour en Ecuador quedaban canceladas, atribuyendo la decisión a un supuesto incumplimiento contractual de la productora local, Risen Entertainment.

“Ni el artista ni la boletera tienen responsabilidad alguna en la cancelación de estos shows”, señaló el comunicado difundido por Lasso:

Quote

"Lasso y su equipo cumplieron con todas sus obligaciones. Ni el artista ni la empresa de buletería tienen responsabilidad alguna en la cancelación de estos shows."

El mensaje generó sorpresa e indignación entre los fanáticos, que ya habían adquirido entradas para los shows en las tres ciudades.

Mensaje difundido en el instagram de Lasso.
Mensaje difundido en el instagram de Lasso. ( Captura de Pantalla )

La respuesta de Risen Entertainment: “Lasso recibió el 100% de su pago”

Horas después, Risen Entertainment publicó su propio comunicado, ofreciendo una versión completamente distinta de los hechos.

La productora afirmó que:

  • Lasso recibió el 100% de sus honorarios, es decir, el show estaba completamente pagado.
  • Debido a su nacionalidad venezolana, el artista necesitaba una visa para ingresar a Ecuador, además de documentos adicionales.
  • Según Risen, el equipo de Lasso no completó la documentación migratoria necesaria, por lo que no podía viajar.
  • La empresa propuso reagendar las fechas dentro de los siguientes 90 días, pero el artista se negó y decidió conservar el pago.
  • Aseguraron que tomarán “acciones correspondientes” para proteger los intereses del público y de la empresa.

    • Risen confirmó, además, que en un plazo máximo de 30 días informará los pasos para los reembolsos, los cuales estarán a su cargo.

    Comunicado de Risen Entertainment.
    Comunicado de Risen Entertainment. ( Captura de Pantalla )

    En medio de las acusaciones cruzadas, la ticketera RedTickets también emitió un comunicado para deslindar responsabilidades.

    La plataforma dejó claro que:

  • No forma parte de la relación contractual entre el artista y la productora.
  • Su papel se limita a emitir y vender boletos, siguiendo instrucciones del organizador.
  • Todo el dinero recaudado ya fue transferido a Risen Entertainment.
  • El proceso de reembolso depende exclusivamente del productor.

    • RedTickets señaló que informará a los compradores cuando el organizador establezca el procedimiento oficial de devoluciones.

    Comunicado de Red Tickets.
    Comunicado de Red Tickets. ( Captura de Pantalla )

    ¿Qué pasa ahora con los fans?

    Por el momento, el panorama sigue confuso y el público se encuentra atrapado en medio del conflicto.

    Tanto Lasso como la productora y la ticketera coinciden en un punto: los reembolsos dependen únicamente de Risen Entertainment, la cual deberá anunciar en las próximas semanas el mecanismo oficial.

    Los fans esperan que el proceso sea ágil y transparente, mientras se mantiene abierta la posibilidad —pero no la certeza— de que Lasso reprogramaría sus conciertos en Ecuador en el futuro.

