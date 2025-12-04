Música
Rosalía anuncia el Lux Tour 2026: ¿Vendrá a Ecuador?

La estrella española recorrerá 17 países con 42 fechas, en la gira más ambiciosa de su carrera.

   
    Rosalía anunció su tan esperado tour de Lux para 2026. ( RRSS )
Rosalía está lista para volver a los escenarios con su mayor apuesta en vivo hasta la fecha. La cantante catalana anunció la Lux Tour 2026, un recorrido mundial de 42 conciertos en 17 países para presentar su aclamado cuarto álbum de estudio, Lux.

El tour arrancará el 16 de marzo en Lyon, Francia, y se moverá por las principales arenas de Europa, incluyendo Francia, Suiza, Italia, Alemania, España y Portugal.

Posterior a ello, Rosalía cruzará el Atlántico hacia Norteamérica para ofrecer conciertos en Estadios Unidos y América Latina.

Lea: El detalle oculto del show de Rosalía sobre su boda cancelada en The Tonight Show

Sudamérica sí... pero sin Ecuador

La etapa final de la gira, en agosto, llevará a Rosalía a Colombia, Chile, Argentina, Brasil y México, antes de cerrar el 3 de septiembre en el Coliseo de Puerto Rico.

Sin embargo, uno de los detalles que más llamó la atención en Ecuador fue precisamente su ausencia en la lista oficial. El país, que en los últimos meses se había vuelto un destino frecuente para artistas de talla mundial —como Shakira, Ed Sheeran y Morat—, quedó fuera del itinerario en favor de mercados más grandes y habituales como Colombia y Brasil.

Lea: El shakirazo de Rosalía contra Rauw Alejandro en La Perla, canción de LUX

Aunque no se ha dado una explicación oficial, la decisión rompe con una tendencia que parecía consolidarse, donde Ecuador comenzaba a ganar peso en el circuito latinoamericano de grandes tours internacionales.

¿En qué ciudades de Latam se presentará?

Como se mencionó más arriba, la gira arrancará en el Viejo Mundo en París, para luego cruzar el Atlántico el 4 de Junio, arrancando en Florida, Estados Unidos, y terminando en San Juan, Puerto Rico.

Aquí te dejamos el itinerario de la Motomami en América:

  • Junio 4: Miami, Florida — Kaseya Center
  • Junio 8: Orlando, Florida — Kia Center
  • Junio 11: Boston, Massachusetts — TD Garden
  • Junio 13: Toronto, Canadá — Scotiabank Arena
  • Junio 16: Nueva York — Madison Square Garden
  • Junio 20: Chicago, Illinois — United Center
  • Junio 23: Houston, Texas — Toyota Center
  • Junio 27: Las Vegas, Nevada — T-Mobile Arena
  • Junio 29: Los Ángeles, California — Kia Forum
  • Julio 3: San Diego, California — Pechanga Arena
  • Julio 6: Oakland, California — Oakland Arena
  • Julio 16: Bogotá, Colombia — Movistar Arena
  • Julio 24: Santiago, Chile — Movistar Arena
  • Julio 25: Santiago, Chile — Movistar Arena
  • Agosto 1: Buenos Aires, Argentina — Movistar Arena
  • Agosto 2: Buenos Aires, Argentina — Movistar Arena
  • Agosto 10: Río de Janeiro, Brasil — Farmasi Arena
  • Agosto 15: Guadalajara, México — Arena VFG
  • Agosto 19: Monterrey, México — Arena Monterrey
  • Agosto 24: Ciudad de México — Palacio de los Deportes
  • Agosto 26: Ciudad de México — Palacio de los Deportes
  • Septiembre 3: San Juan, Puerto Rico — Coliseo de Puerto Rico
