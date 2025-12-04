Rosalía anuncia el Lux Tour 2026: ¿Vendrá a Ecuador?

Rosalía está lista para volver a los escenarios con su mayor apuesta en vivo hasta la fecha. La cantante catalana anunció la Lux Tour 2026, un recorrido mundial de 42 conciertos en 17 países para presentar su aclamado cuarto álbum de estudio, Lux. El tour arrancará el 16 de marzo en Lyon, Francia, y se moverá por las principales arenas de Europa, incluyendo Francia, Suiza, Italia, Alemania, España y Portugal. Posterior a ello, Rosalía cruzará el Atlántico hacia Norteamérica para ofrecer conciertos en Estadios Unidos y América Latina. Lea: El detalle oculto del show de Rosalía sobre su boda cancelada en The Tonight Show

Sudamérica sí... pero sin Ecuador

La etapa final de la gira, en agosto, llevará a Rosalía a Colombia, Chile, Argentina, Brasil y México, antes de cerrar el 3 de septiembre en el Coliseo de Puerto Rico. Sin embargo, uno de los detalles que más llamó la atención en Ecuador fue precisamente su ausencia en la lista oficial. El país, que en los últimos meses se había vuelto un destino frecuente para artistas de talla mundial —como Shakira, Ed Sheeran y Morat—, quedó fuera del itinerario en favor de mercados más grandes y habituales como Colombia y Brasil. Lea: El shakirazo de Rosalía contra Rauw Alejandro en La Perla, canción de LUX Aunque no se ha dado una explicación oficial, la decisión rompe con una tendencia que parecía consolidarse, donde Ecuador comenzaba a ganar peso en el circuito latinoamericano de grandes tours internacionales.

¿En qué ciudades de Latam se presentará?

Como se mencionó más arriba, la gira arrancará en el Viejo Mundo en París, para luego cruzar el Atlántico el 4 de Junio, arrancando en Florida, Estados Unidos, y terminando en San Juan, Puerto Rico. Aquí te dejamos el itinerario de la Motomami en América:

Junio 4: Miami, Florida — Kaseya Center

Junio 8: Orlando, Florida — Kia Center

Junio 11: Boston, Massachusetts — TD Garden

Junio 13: Toronto, Canadá — Scotiabank Arena

Junio 16: Nueva York — Madison Square Garden

Junio 20: Chicago, Illinois — United Center

Junio 23: Houston, Texas — Toyota Center

Junio 27: Las Vegas, Nevada — T-Mobile Arena

Junio 29: Los Ángeles, California — Kia Forum

Julio 3: San Diego, California — Pechanga Arena

Julio 6: Oakland, California — Oakland Arena

Julio 16: Bogotá, Colombia — Movistar Arena

Julio 24: Santiago, Chile — Movistar Arena

Julio 25: Santiago, Chile — Movistar Arena

Agosto 1: Buenos Aires, Argentina — Movistar Arena

Agosto 2: Buenos Aires, Argentina — Movistar Arena

Agosto 10: Río de Janeiro, Brasil — Farmasi Arena

Agosto 15: Guadalajara, México — Arena VFG

Agosto 19: Monterrey, México — Arena Monterrey

Agosto 24: Ciudad de México — Palacio de los Deportes

Agosto 26: Ciudad de México — Palacio de los Deportes

Septiembre 3: San Juan, Puerto Rico — Coliseo de Puerto Rico