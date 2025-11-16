Rosalía arremete contra la IA en la música: "Es absolutamente decepcionante"

El lanzamiento del cuarto álbum de Rosalía, LUX, logró uno de los mejores debuts del año a nivel mundial. La catalana aclaró el significado de este nuevo trabajo como una obra humana, sin intervención de la inteligencia artificial (IA).

Durante una entrevista con El País Semanal, relató que el proceso detrás de LUX tomó meses de aislamiento y un esfuerzo minucioso. Además, confesó su curiosidad por la IA y contó que, junto a su equipo, probaron esta herramienta para que escribiera un verso musical.

Sin embargo, la cantante reveló que el resultado fue “absolutamente decepcionante”. Defendió la importancia de la humanidad en su trabajo y señaló que, en todo caso, la IA podría funcionar como un elemento “más electrónico” solo para apoyar.

Rosalía concluyó reafirmando que la inteligencia artificial es completamente inexistente en su disco. Con esta declaración, la catalana se une a otras celebridades del entretenimiento que no ven viable el uso de la IA para las creaciones de su arte.

