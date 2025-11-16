Música
Carta de Taylor Swift a Liam Payne será subastada: esto es lo que dice

En la nota, Swift expresó su cariño y admiración hacia el ex integrante de One Direction.

   
    Liam Payne y Taylor Swift( Internet )
Tras un año del fallecimiento del exintegrante de One Direction, Liam Payne, los fanáticos vuelven a emocionarse. Todo esto surgió por una carta escrita por Taylor Swift, dedicada al cantante, la cual será subastada en diciembre de 2025 por la casa Omega Auctions.

La carta, cuyo valor estaría entre 6 570 y 13 140 USD, fue redactada el 1 de diciembre de 2017, por la artista durante el evento Capital FM Jingle Bell Ball, en el O2 Arena de Londres. Swift admiraba el trabajo que Payne estaba realizando tras su reciente salida de la banda e inicio de su carrera como solista.

Taylor Swift escribió: “Liam, ¡mucho tiempo sin vernos! Estoy muy emocionada por ti, la estás rompiendo en el escenario. Estoy obsesionada con Bedroom Floor. Es muy genial verte de lejos, siempre te estoy animando. Buena suerte esta noche”, escribió Swift.

Carta de Taylor Swift a Liam Payne.
Carta de Taylor Swift a Liam Payne. ( Internet )

Esta nota llegó a la casa de subastas gracias a un socio cercano a Payne, quien la recibió como un regalo del propio artista. Sin duda, la carta demostró cómo Swift seguía con admiración los pasos del británico.

Los fanáticos esperan con ansias esta subasta, ya que representa un recordatorio del vínculo respetuoso y profesional que existía entre ambos artistas. Liam Payne falleció el pasado 16 de octubre de 2024, tras caer desde el balcón de su habitación en el Casa Sur Hotel, en Buenos Aires, Argentina.

