Taylor Swift presenta el tráiler oficial de su docuserie The End of an Era

Taylor Swift sorprendió nuevamente a sus seguidores al presentar el tráiler oficial de The End of an Era, la docuserie que mostrará lo que ocurrió detrás del fenómeno mundial del Eras Tour. Aunque el anuncio oficial se realizó el pasado 13 de octubre, la cantante decidió revelar ahora un adelanto exclusivo de lo que se podrá ver a partir del 12 de diciembre en Disney+.

El proyecto, compuesto por seis episodios, promete ofrecer una mirada íntima a los momentos más significativos de la gira, mostrando desde los ensayos y preparativos hasta las emociones que acompañaron a la artista durante su recorrido mundial. En el avance se pueden apreciar fragmentos de presentaciones, interacciones con el público y escenas inéditas que reflejan la magnitud del espectáculo.

El estreno está previsto justo a pocos días de su cumpleaños número 35. Ese día se estrenará la película junto a los dos primeros episodios de la docuserie, seguidos de dos capítulos más el 19 de diciembre y los dos finales el 26 de diciembre.

En el mensaje que compartió con sus seguidores, la artista expresó su entusiasmo por revivir junto a ellos esta experiencia única: “¡Honestamente no puedo pensar en una mejor manera de celebrar mi (casi) cumpleaños que revivir el Eras Tour contigo! Esta vez iremos detrás del escenario. The End of an Era, una docuserie de 6 episodios detrás de las escenas”.

