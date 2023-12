Lasso está en Ecuador: el cantante cuenta sobre la confusión entre él y el expresidente Guillermo Lasso

A mí me costaba mucho escribir una canción y de repente si venía un disco en ese momento y necesitaba 10 canciones, escribía 11, y ahorita necesito 10 y escribo 100. Eso es algo que te mejora mucho. También he tocado mucho alrededor del mundo y eso te da una noción mucho más grande de cómo quieres llevar tu música.

Tu reacción a las nominaciones en los Grammys se volvió tendencia en redes sociales, pero algunos que no conocen tu trayectoria podrían no entenderla. ¿Podrías explicar qué ocurrió ese día, qué sentiste y por qué esa reacción tan sincera?

Ahorita siento vergüenza viendo ese vídeo, realmente me da como pena ajena, pero si la gente entendiera lo lejano que era hasta hace poco. O sea, yo decía un Grammy, estoy nominado Mejor Canción del Año, con todos los artistas con los que yo crecí escuchando. Es que no era algo que registrara entonces, esa es la emoción, es como de incredulidad.

¿Alguna vez crees que te vas a cansar de que te consulten sobre Ojos Marrones?

No, creo que esa canción tiene algo muy mágico y especial. Es el hecho de que es muy sencilla, es una canción muy poco pretenciosa, es muy honesta también, es un sentimiento que todo el mundo en algún momento ha tenido. Y uno no se puede cansar de una canción exitosa nunca en la vida, porque eso es lo más difícil del mundo. Entonces, esos artistas que reniegan de esos éxitos es algo que yo nunca podré entender.

Durante la reciente transición política de Guillermo Lasso existieron memes que confundían su nombre con el tuyo. ¿Cómo viviste ese momento y manejaste esa situación a nivel personal?

A mí mucha gente me escribía insultándome o alabándome acciones de un periodo político que no me corresponde. Igualito me imagino que a él le habrán dicho que le gustó full Ojos Marrones. Y eso es algo que a mí me da mucha gracia. El hecho de que alguien te pueda confundir y volverse personal contigo. Yo lo llevaba sin ningún ego, sin molestarme ni nada.

Gracias a tu música has podido recorrer varias partes del mundo, también Ecuador incluido. ¿Qué particularidades crees que tiene el público ecuatoriano hacia ti y el amor hacia tu música?

Pues mira, fue muy intenso. Los dos primeros conciertos que yo hice en el 2019, eran lugares pequeños, los dos los llenamos. Pero yo creo que esa primera gira fue muy especial por el hecho de que de que tú no te imaginas que alguien en otro país pueda escuchar tu música, y de repente gente de Ecuador conecta con lo que tú estás haciendo.

Quito es de mi ciudades preferidas de la vida. Lo digo mucho, creo que es una ciudad donde me siento muy a gusto, es una ciudad preciosa. Y ojalá que siempre me inviten a volver, eso es todo lo que quiero.

¿Qué consejos les darías a jóvenes artistas latinos que también quieren trascender en la industria musical?

Que entiendan que están en una industria que juega. El éxito como cantante es algo muy raro y difícil de obtener. Que amen con pasión lo que hacen, que la fama, el dinero, el éxito o la atención no sea la razón por la que tú estés haciendo música, que la razón para que tú hagas música es porque necesitas hacer música. Si esa no es la razón vas a sufrir muchísimo y te lo dice alguien que sufrió muchísimo por eso. Si tú amas hacer música vas a estar bien siempre, porque vas a estar haciendo lo que amas.