02 dic 2025 , 17:03

La Toya Jackson preocupa por su extrema delgadez tras nuevas fotos: fans piden “no ser crueles”

Las recientes fotografías de la cantante reavivaron dudas sobre su salud y desataron una ola de mensajes de preocupación y defensa en redes sociales.

   
    La Toya Jackson en su perfil de Instagram. ( RRS )
Kenneth Triviño
La Toya Jackson, de 69 años, generó preocupación en redes sociales luego de publicar en Instagram varias fotografías donde luce una figura visiblemente más delgada.

Aunque la cantante acompañó su post con un mensaje positivo deseando “una semana fabulosa”, los comentarios se centraron en su apariencia física.

El radical cambio de La Toya ha desatado una ola de críticas de los seguidores.
El radical cambio de La Toya ha desatado una ola de críticas de los seguidores. ( RRS )

“Por favor, no sean crueles. Creo que La Toya está teniendo algunos problemas de salud”, escribió un usuario, mientras otro añadió: “Ignorar que alguien está muy enfermo no es lo más amoroso”.

Otros seguidores defendieron a la artista, recordando que siempre ha tenido una complexión pequeña y criticando las burlas por su peso.

Las dudas sobre su estado de salud crecieron después de que el mes pasado Jackson compartiera videos desde un consultorio médico. “Estoy aquí nuevamente en el médico... espero que todo salga bien”, comentó entonces, sin revelar detalles sobre la dolencia que motivó esas visitas.

La cantante ha explicado previamente que su figura se debe a una estricta dieta basada en alimentos orgánicos y vegetales crucíferos, aunque ocasionalmente consume pollo. “Mi dieta se basa básicamente en plantas”, dijo en una entrevista con Daily Mail.

Pese a las especulaciones, La Toya continúa activa profesionalmente: este año realizó un evento en el Catalina Jazz Club y anunció una marca de estilo de vida de lujo en Medio Oriente. Por ahora, la artista no se ha pronunciado sobre las inquietudes de sus fanáticos, quienes piden respeto y empatía ante su actual apariencia.

