La Toya Jackson preocupa por su extrema delgadez tras nuevas fotos: fans piden “no ser crueles”

Aunque la cantante acompañó su post con un mensaje positivo deseando “una semana fabulosa” , los comentarios se centraron en su apariencia física .

La Toya Jackson , de 69 años , generó preocupación en redes sociales luego de publicar en Instagram varias fotografías donde luce una figura visiblemente más delgada .

El radical cambio de La Toya ha desatado una ola de críticas de los seguidores.

Las dudas sobre su estado de salud crecieron después de que el mes pasado Jackson compartiera videos desde un consultorio médico . “Estoy aquí nuevamente en el médico... espero que todo salga bien” , comentó entonces, sin revelar detalles sobre la dolencia que motivó esas visitas.

La cantante ha explicado previamente que su figura se debe a una estricta dieta basada en alimentos orgánicos y vegetales crucíferos, aunque ocasionalmente consume pollo. “Mi dieta se basa básicamente en plantas”, dijo en una entrevista con Daily Mail.

Pese a las especulaciones, La Toya continúa activa profesionalmente: este año realizó un evento en el Catalina Jazz Club y anunció una marca de estilo de vida de lujo en Medio Oriente. Por ahora, la artista no se ha pronunciado sobre las inquietudes de sus fanáticos, quienes piden respeto y empatía ante su actual apariencia.

