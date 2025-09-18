Música
Karina regresa a Ecuador con un concierto en Quito: Este es el precio de los boletos

La intérprete de Sálvame, anuncia su regreso a Quito con un concierto que reunirá a varias generaciones de seguidores.

   
    Karina alcanzó la popularidad en los años 80 con temas que se convirtieron en himnos al amor. ( RRSS )
La icónica cantante venezolana Karina, conocida como La Voz, volverá a los escenarios ecuatorianos con un espectáculo especial que se llevará a cabo en el Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el próximo sábado 25 de octubre de 2025, a partir de las 20h00.

Con más de 30 años de trayectoria, Karina ha logrado conquistar a varias generaciones con su inconfundible voz y un repertorio de éxitos que se han convertido en verdaderos himnos románticos.

Durante la presentación, los asistentes podrán disfrutar de temas como A quién, Sé cómo duele y Desde mi ventana, que prometen revivir los mejores recuerdos de sus seguidores.

“Estoy muy emocionada de volver a Ecuador, un país que siempre me ha recibido con tanto cariño. Quito será el escenario de una noche muy especial, llena de recuerdos y de música para el corazón”, expresó Karina

Entradas y localidades

Las entradas ya se encuentran a la venta a través del sitio web de Ticketshow (clic aquí) con los siguientes precios:

  • Black Box (Numerado): USD 120.
  • Golden Box: USD 70.
  • VIP: USD 45.

    • Además, habrá una preventa exclusiva con Visa Bankard y Visa débito Banco Bolivariano a partir del 5 de septiembre de 2025.

