Karina regresa a Ecuador con un concierto en Quito: Este es el precio de los boletos

La icónica cantante venezolana Karina, conocida como La Voz, volverá a los escenarios ecuatorianos con un espectáculo especial que se llevará a cabo en el Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el próximo sábado 25 de octubre de 2025, a partir de las 20h00. Lea: Así puedes ver la última fecha de la residencia de Bad Bunny desde Ecuador

Con más de 30 años de trayectoria, Karina ha logrado conquistar a varias generaciones con su inconfundible voz y un repertorio de éxitos que se han convertido en verdaderos himnos románticos. Lea: Catherine Fulop sufre caída durante show de Erreway: “Hice un papelón” Durante la presentación, los asistentes podrán disfrutar de temas como A quién, Sé cómo duele y Desde mi ventana, que prometen revivir los mejores recuerdos de sus seguidores.

“Estoy muy emocionada de volver a Ecuador, un país que siempre me ha recibido con tanto cariño. Quito será el escenario de una noche muy especial, llena de recuerdos y de música para el corazón”, expresó Karina

Entradas y localidades

Las entradas ya se encuentran a la venta a través del sitio web de Ticketshow (clic aquí) con los siguientes precios:

Black Box (Numerado): USD 120.

Golden Box: USD 70.

VIP: USD 45.