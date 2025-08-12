Jhayco, cantante puertorriqueño, es arrestado en Miami por posesión de drogas

El cantante puertorriqueño Jesús Manuel Nieves Cortés, conocido artísticamente como Jhayco, fue arrestado la madrugada de este martes en el condado de Miami-Dade, Florida, acusado de posesión de cocaína y cannabis, según confirmaron fuentes judiciales y policiales.

El artista, reconocido por éxitos como No me conoce, Dákiti y Cómo se siente, fue detenido a las 2:55 a.m. mientras conducía a baja velocidad por la ciudad de Miami. De acuerdo con el reporte policial, los agentes percibieron un fuerte olor a cannabis al acercarse al vehículo y observaron un polvo blanco en sus pantalones y en la nariz. Además, Jhayco no portaba licencia de conducir.

Durante el registro del automóvil, la Policía encontró dos bolsas con aproximadamente 7 gramos de cannabis cada una y, en los bolsillos del cantante, tres bolsitas con cocaína, con un peso total de unos 2 gramos.