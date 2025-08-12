Música
Jhayco, cantante puertorriqueño, es arrestado en Miami por posesión de drogas

El artista puertorriqueño fue detenido en Miami por portar pequeñas cantidades de drogas mientras conducía sin licencia.

   
  • Jhayco, cantante puertorriqueño, es arrestado en Miami por posesión de drogas
    El cantante fue arrestado en Florida. ( RRSS/EFE )
El cantante puertorriqueño Jesús Manuel Nieves Cortés, conocido artísticamente como Jhayco, fue arrestado la madrugada de este martes en el condado de Miami-Dade, Florida, acusado de posesión de cocaína y cannabis, según confirmaron fuentes judiciales y policiales.

El artista, reconocido por éxitos como No me conoce, Dákiti y Cómo se siente, fue detenido a las 2:55 a.m. mientras conducía a baja velocidad por la ciudad de Miami. De acuerdo con el reporte policial, los agentes percibieron un fuerte olor a cannabis al acercarse al vehículo y observaron un polvo blanco en sus pantalones y en la nariz. Además, Jhayco no portaba licencia de conducir.

Durante el registro del automóvil, la Policía encontró dos bolsas con aproximadamente 7 gramos de cannabis cada una y, en los bolsillos del cantante, tres bolsitas con cocaína, con un peso total de unos 2 gramos.

Fianza y cargos

  • Según el expediente judicial, Jhayco enfrenta dos cargos:
  • Posesión de cocaína, con una fianza de USD 2.500.
  • Posesión de cannabis (20 gramos o menos), con una fianza de USD 500.

    • El músico fue ingresado en el Centro Correccional Turner Guilford Knight y posteriormente liberado tras abonar los cerca de USD 3.000 fijados en total.

    No es la primera vez que Jhayco se ve envuelto en controversias. En 2021 protagonizó una sonada disputa musical con el cantante Rauw Alejandro, que incluyó intercambios de críticas en temas como Si Pepe, Hunter y Enterrauw. Estas “tiraeras” se viralizaron en redes y marcaron un momento álgido en la escena del reguetón.

    Sin embargo, este nuevo episodio judicial podría representar un golpe mucho más serio para su carrera y su imagen pública.

