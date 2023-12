La nueva pesadilla que Gerard Piqué le estaría haciendo vivir a Shakira

Desde su separación, Shakira y Gerard Piqué se convirtieron en protagonistas de todo tipo de noticias . A pesar de que hace más de un año llegaron a un acuerdo de separación, los malentendidos parecen no tener un fin definitivo.

Uno de los pedidos del exjugador del Barcelona es que espera ver más a Milan y Sasha, sus hijos, e inclusive generar un cambio en la custodia, sin embargo, esto no consta en el acuerdo previamente firmado, pero aquello no significa que Piqué tenga las de perder, ya que se conoce que esta resolución, realizada en Barcelona, no ha sido ratificada en Miami, por lo que existiría un vacío legal.