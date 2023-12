Gerard Piqué se volvió a caer pero esta vez terminó en el hospital: "Creo que me he roto"

¿Dónde están las cámaras?, debería preguntarse Gerard Piqué. Pese a que años atrás el español no era tan popular en redes sociales y páginas web, la actualidad es completamente distinta. A partir de su separación con Shakira, seguida de rumores de infidelidad y la cereza del pastel , Clara Chía Martí, el exfutbolista no deja de producir noticias en la esfera digital.

Posterior a la confirmación de Ibai Llanos, colega del actual dueño de Kosmos y representante de la Kings League, se conoció que Gerard volvió a ser protagonista de una caída que fue grabada en vivo. Todo ocurrió en un partido benéfico del streamer español, cuando el ex de Shaki perdió el equilibrio y terminó en el suelo, a varios metros de distancia.

Gerard Piqué habló abiertamente sobre sus relaciones sexuales y de Shakira en televisión española

La caída fue vista por 4 millones de espectadores y protagonista de burlas del propio Llanos y otros comentaristas del encuentro. De hecho, antes de finalizar el juego, Ibai expuso una nota de voz del español en el que decía: "Estoy por ir al hospital, creo que me he roto y no puedo ni andar", declaró.