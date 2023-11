Gerard Piqué habló abiertamente sobre sus relaciones sexuales y de Shakira en televisión española

Antes de su entrevista en Antena 3, el actual novio de Clara Chía Martí pasó por los micrófonos de El món de RAC 1 y reconoció: “Si le hubiera dado importancia a lo que dicen de mí ahora estaría encerrado en un piso o me habría tirado de un sexto. La única manera de salir vivo de todo esto es no darle importancia. Yo no puedo salir cada día a desmentir cosas que no son reales. No quiero hablar del tema ni hablaré, pero de todo lo vivido, la gente no sabe ni un 10% de lo que ha pasado”.

