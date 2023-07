Piqué estalló contra Ibai Llanos en vivo por un comentario sobre Shakira

La transmisión de After Kings de la Kings League es una de las preferidas de los amantes del fútbol y de los que solo desean divertirse un rato con la conversación entre los streamers que varias veces se han viralizado debido a los picantes comentarios de los creadores de contenido o los enojos de Gerard Piqué. Aunque la última vez que Ibai Llanos molestó a su amigo, el empresario no reaccionó de mala manera, en los últimos días el empresario español explotó al escuchar el nombre de su ex durante el programa.

La camaradería entre Piqué y Llanos es evidente, pero esa amistad entre ambos no ha sido sufiente para que ciertas bromas subidas de tono pasen desapercibidas, en especial cuando se tratan de Shakira.

Gerard Piqué declara su amor a Clara Chía Martí en una transmisión en vivo de su programa