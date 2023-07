La picante indirecta que Ibai Llanos le lanzó en vivo a Gerard Piqué por su ruptura con Shakira

En el programa más reciente de After Kings de la Kings League, Ibai Llanos le lanzó una gran indirecta en vivo al exfutbolista Gerard Piqué , sobre su mediática ruptura con la cantante colombiana Shakira luego de que la intérprete de Copa Vacía descubriera que su pareja le estaba siendo infiel con Clara Chía Martí .

La camaradería entre Llanos y Piqué ya era notoria, incluso el empresario fue uno de los invitados especiales a la Velada del Año III, así que Ibai aprovechó la confianza para emitir un comentario que provocó la risa de todos sus compañeros al tratar el tema de la antigua relación de su amigo.

Mientras el ex de la artista barranquillera bromeaba sobre Dj Mario y Noe, pareja de presidentes de Ultimate Móstoles, Piqué afirmó que "hay que gestionar las crisis en pareja, es otro momento que pasa". Ibai no se contuvo y lanzó la bomba: "¿A ti se te da bien eso, no?", haciendo alusión a su ruptura con Shakira.

Gerard Piqué hace drástica petición pública relacionada a Shakira