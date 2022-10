Shakira deja un nuevo mensaje subliminal a Gerard Piqué en partido de su hijo

Tiempo atrás, la barranquillera utilizó una particular camiseta en uno de los partidos de su hijo, donde también se encontraba su expareja Gerard Piqué. En la parte trasera se leía "KEEP BACK", es decir, "quédate lejos". La escena generó cierta emoción en redes sociales.

Recientemente lo volvió hacer, 'Shaki' utilizó una chaqueta jean con un mensaje en mayúsculas: 'NOT YOUR BABE', lo que se traduce a 'no soy tu bebé' o 'no soy tu nena'. ¿Coincidencia o no?, la colombiana sacó la sonrisa de muchísimos usuarios en la red.

La última conversación entre Shakira y Gerard Piqué tras su último encuentro

"Como no amarla", "la patrona del mal", "¡Que craaaack!", son varios los comentarios que felicitan la creatividad del vestuario de la colombiana, que pese a la cantidad de tiempo que ha pasado, continúa conquistando el corazón de sus seguidores.