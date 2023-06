En Copa Vacía Shakira se infiltra en un mundo de fantasía donde es una sirena cazada por un mundano más, interpretado por Manuel Turizo. Con evidentes expresiones de pérdida, el video cuenta con una simbología que se convierte en teorías en redes sociales. Debido a la experiencia personal que la cantante atraviesa en la actualidad, las piezas musicales que lanza suelen ser parte de un rompecabezas de su propia historia.

Sin embargo todo no es unión de retazos, sino también memes y humor. Los fans de la colombiana se volcaron en las redes sociales para opinar, comentar y bromear sobre la nueva pista, donde afirmaron haber visto al propio ex de Shaki, Gerard Piqué. Pero no nos ilusionemos, todo forma parte de una mala broma que terminó viralizándose en los comentarios relacionados a Copa Vacía.