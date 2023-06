En medio de sentidas declaraciones con respecto a su familia, específicamente al papel de su padre, William Mebarak, en todo el proceso de separación que debió enfrentar, un detalle ha llamado la atención de los seguidores de la barranquillera: la declaración en la que cuenta cómo su mundo se puso de cabeza en medio de los problemas de salud de su progenitor, y su crisis amorosa con Gerard.

"Me enteraba por la prensa que había sido traicionada mientras mi papá estaba en la UCI. Pensé que no sobreviviría a tanto. [El] hombre que más he querido en mi vida, mi padre, se me iba cuando más lo necesitaba, pero no podía hablar con él ni recibir los consejos de mi mejor amigo que tanto habría necesitado", declaró la intérprete de Acróstico.