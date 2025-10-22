Fans y colegas despiden a Paulina Tamayo con oleada de mensajes y gratitud

Desde que se confirmó la triste noticia en la noche del martes 21 de octubre, el país se ha unido en un profundo duelo por el fallecimiento de Paulina Tamayo, La Grande del Ecuador. Durante su funeral en la Casa de la Cultura, y mientras su cuerpo está siendo trasladado a la Basílica del Voto Nacional, una cascada de emotivos mensajes de despedida inunda las redes sociales, provenientes tanto de figuras públicas y colegas como de su leal base de fanáticos. Lea: Esta es la trágica historia de Paulina Tamayo tras La Canción de los Andes

El cuerpo de Paulina Tamayo está siendo trasladado a la Básilica del Voto Nacional. ( )

Willie y Paola Tamayo

Los hijos de la cantante, Paola y Willie Tamayo, se han erigido como la voz de la familia en este difícil momento. Además de sus sentidas publicaciones iniciales en redes, Paola compartió declaraciones a Ecuavisa desde el cotejo fúnebre, expresando un profundo agradecimiento al público por el amor incondicional hacia su madre:

"La única palabra que tengo ahora es un agradecimiento enorme a toda la familia, porque no son fans, no son amigos, toda la gente que ha venido es nuestra familia, y lo único que puedo decir es que mi mami no podría estar más feliz de ver a toda su gente dándole tanto amor y tanto respeto a lo que es la música nacional", declaró Paola Tamayo.

Gerardo Morán

Por su parte, Gerardo Morán, el Más Querido, lamentó la partida de una gran artista y "sobre todo a una amiga", prometiendo que su voz y alegría quedarán "siempre en el corazón". El artista está presente en el funeral de la Grande del Ecuador, y en declaraciones en exclusiva para Ecuavisa, el Más querido dijo:

"Fue una gran compañera, teníamos un gran trato con Paulinita, una admiración mutua, y más que un compromiso, para mi es un deber estar aquí para darle el último adiós a esta gran voz".

Máximo Escaleras

Máximo Escaleras se despidió de lo que él llama una leyenda, asegurando que Dios la ha llamado a "integrar el coro de ángeles", dejando un legado que "el Ecuador entero nunca olvidará".

Alejandra García la Toquilla

Una de las despedidas más conmovedoras fue la de Alejandra García La Toquilla, quien reconoció a Paulina Tamayo como una de sus mayores influencias. Destacó que fue una de las primeras voces que admiró, una referencia y una artista cuya presencia la impactaba.

Juan Fernando Velasco

Juan Fernando Velasco la recordó como "la más bella, la más simpática y cariñosa, la más generosa", reafirmando que su talento sin duda alguna, la convierte en La más grande del Ecuador.

Mirella Cesa

La cantante Mirella Cesa destacó la calidad humana de Paulina, señalando que más allá de ser una gran artista, fue una gran persona cuya presencia siempre fue "bálsamo para el alma".

Los Hackers del Espectáculo