Fanny Lu revela detalles de su esperado regreso musical con “La mujer que soy”

El nuevo álbum, que será lanzado en mayo, es descrito por Fanny Lu como un trabajo introspectivo y terapéutico, donde cada canción se convierte en una especie de carta escrita para sí misma. “Es un álbum con mensajes introspectivos y cartas de mí para mí”, añadió la cantante.

Fanny Lu no lanzaba un álbum completo desde 2011. La espera, sin embargo, valió la pena, pues la artista quiere ofrecerle a su público no solo música, sino también una obra que refleje su evolución personal. “Quería entregar un álbum completo a mi público, algo que no solo fueran canciones, sino un pedazo de mi alma, de lo que soy hoy”, expresó con emoción la cantante.

Con su esperado regreso, Fanny Lu se reafirma como una de las artistas más queridas de Colombia, trayendo consigo un mensaje de amor propio que conectará con muchos de sus seguidores.