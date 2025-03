El incómodo momento captado en video que vivieron Lucero y Mijares a causa de su hija

“43 años después estoy feliz de volver a verte, ay mi niña”, expresó Aragón al verla y abrazarla. Lucero estaba conmovida y en lágrimas. “Este portal me ha transportado a un momento tan excepcional, tan emotivo, tan alegre, tan lindo y si lloro es de emoción, si lloro es de alegría enorme de encontrarme conmigo cuando era una niña y encontrarme con esos recuerdos y esos momentos que me hacen sentir hoy muy orgullosa, muy satisfecha, muy feliz de todo lo que he logrado y sobre todo muy agradecida de todo lo que he podido vivir desde hace tantos años”, declaró con evidente felicidad y nostalgia.