No es una, ni dos, son varias las veces que la sexualidad de la actriz y cantante se ha puesto sobre la mesa, como si de un tema a discutir se trate. Es por ello que en su nueva aparición en un show de talentos de TV, la unión ficticia entre ella y uno de sus colegas empezó a cruzarse en redes sociales , aprovechando así a sacar, nuevamente, el tema a flote.

De hecho, durante su paso por la alfombra roja de las 200 representaciones de The Mago Wizz la intérprete expresó abiertamente sobre lo que se dice de ella: "Me da exactamente igual (los rumores) porque sé que no es verdad", respondió al comunicador Eden Dorantes.

