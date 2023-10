Lucero declara las verdaderas razones de su ruptura con Michel Kuri

Sin embargo, hasta el momento la novia de América no había especificado los motivos de su ruptura, por lo que surgieron varios rumores, uno de ellos, fue la posibilidad de reconciliación con Manuel Mijares, su exesposo y padre de sus hijos, no obstante, durante una entrevista aclaró los mismos.

"No, no, gracias. No, muchas gracias, ahorita no. Por siempre amigos", expresó la cantante.

En cambio, cuando le preguntaron sobre los motivos de su ruptura con el empresario, ella no dudó en comentar que la razón es el poco tiempo que tienen para estar juntos debido al trabajo, pero que su historia de amor aún no ha acabado definitivamente.

"Yo creo que eso no va a terminar, la verdad es que nos queremos mucho y nunca ha habido una pelea de por medio, ni un problema", contó Lucerito.