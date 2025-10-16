Guitarrista Original de Kiss, Ace Frehley fallece a los 74 años

El mundo del rock está de luto tras confirmarse el fallecimiento de Ace Frehley, guitarrista y miembro fundador de la mítica banda estadounidense Kiss. El músico murió a los 74 años, semanas después de haber sufrido un derrame cerebral provocado por una caída en su estudio musical.

El accidente ocurrió a finales de septiembre, cuando Frehley perdió el equilibrio mientras trabajaba en su espacio personal. Como consecuencia, sufrió un grave traumatismo que derivó en un derrame cerebral. Desde entonces, permaneció hospitalizado bajo respiración asistida, con un deterioro progresivo de su estado de salud.

Según fuentes cercanas a la familia, ante la falta de mejoría y el pronóstico desfavorable, sus allegados tomaron la difícil decisión de desconectarlo del soporte vital.

Ace Frehley fue uno de los primeros miembros de Kiss en 1973, junto a Paul Stanley, Gene Simmons y Peter Criss. Conocido por su característico maquillaje negro y blanco combinado con su estilo en la guitarra, Frehley dejó una marca en la historia del rock. Participó en algunos de los discos más icónicos de la banda como Kiss de 1974, Destroyer en 1976 y Love Gun 1977, antes de abandonar el grupo en 1982. Más adelante, regresó para la reunión de 1996 y continuó su carrera como solista.

La noticia ha generado una ola de mensajes de condolencia por parte de fanáticos, músicos y figuras del mundo del espectáculo, quienes recuerdan a Frehley como una figura clave en el hard rock y la cultura musical del siglo XX. Hasta el momento, no se ha informado sobre los actos funerarios ni homenajes oficiales para despedir a la estrella de Rock.