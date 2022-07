Gene Simmons de 'Kiss' comparte video de sus fanáticos en un carnaval de Ecuador

El reconocido bajista de la banda Kiss, Gene Simmons, compartió en sus redes sociales un video donde aparece un grupo de fanáticos ecuatorianos, durante el pregón de las fiestas de Uyumbicho, ubicado en el cantón Mejía en la provincia de Pichincha. Los fanáticos vestían los colores de su grupo y coreando las letras de sus canciones.

El video que se volvió viral en la red social Twitter, cuenta con más de 100 mil reproducciones, destacando un grupo de niñas acompañadas de varios adultos, con trajes de la banda, realizando varios gestos y movimientos característicos del grupo.

"Carnaval en Ecuador, Sudamérica, ¡diversión!", escribió Simmons junto al video que dura 1 minuto y seis segundos.

Ecuador es uno de los países latinos que más actividades realiza durante la época de Carnaval, que se celebra el 28 de febrero y el 1 de marzo.

La banda norteamericana fue creada en enero de 1973, consiguiendo distintos éxitos musicales, inmortalizando varias de ellas como 'I was made for lovin' You' y Rock and Roll All Nite.