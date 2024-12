El actor, conocido por sus papeles en telenovelas como Tres Destinos, La Viuda de Blanco, Kassandra y más, suele estar acostumbrado a que le consulten sobre su historia de amor con la barranquillera , sin embargo, esta vez fue diferente, ya que Figueroa logró conseguir aspectos que antes no se habían develado.

Por ejemplo, el intérprete aseguró que su unión con Shakira fue muy distinta a todas las demás, y se centró en una unión espiritual, mas no física. La artista le enseñó a que las relaciones pueden contar con ese otro lado "hermoso y mágico" que no todas las parejas suelen desarrollar.

Para Osvaldo Ríos, su época con Shakira fue inolvidable. "Fue una relación que aportó mucho aprendizaje en mi vida, me di cuenta de que puedo tener una pareja y puedo tener una conexión que no tenga que ver con el aspecto físico, sino con el emocional, y disfrutarlo de la misma manera", declaró.

El actor y Shakira viajaron por varios países como París, Brasil, Puerto Rico y más, siempre acompañados de Tonino, hermano mayor de la latina, "era una familia libanesa muy tradicional (...) yo fui muy correcto, me porté muy bien (...) la relación con ella fue muy espiritual porque ella era muy devota de la Virgen, íbamos a muchos eventos religiosos", aseguró.

Las cartas de amor eran infaltables, ella las convirtió en canciones -como Tú, Moscas en la casa, Solo tú-, mientras que él creó un libro de poemas que aún inmortaliza las dedicatorias.