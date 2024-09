Desde un yate y en traje de baño, Shakira lanza una sorpresa a sus fanáticos

Desde hace algún tiempo se hablaba sobre Soltera, un tema que, como su propia palabra dice, engrandecería este estado civil que suele ser burlado por muchos. Como sopetón, la pista ya tiene fecha de estreno. El anuncio no lo hizo sola, sino en compañía de personalidades como Danna paola, Lele Pons y Naty Natasha.

“Lo prometido es deuda. Esta noche a las 8 pm EST mi nueva canción SOLTERA! As promised tonight at 8 pm EST. My new song SOLTERA ”, escribió la intérprete en el pie de la publicación junto a un video donde la barranquillera danza junto a sus colegas, en un yate y en traje de baño, disfrutando del cálido clima de Miami.