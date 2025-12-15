Estos son los conciertos que habrá en Ecuador en 2026: de Ed Sheeran a Ricardo Arjona y más

El cantautor español <b>Pablo Alborán</b> se presentará en <b>Quito el 19 de marzo de 2026</b> y en <b>Guayaquil el 21 de marzo</b>, como parte de su gira Km0. Las entradas están disponibles en el sitio web de Ticketshow,<a rel=nofollow noopener noreferrer href=https://sale.ticketshow.com.ec/rps/synopsis.aspx?evento=8916&amp;nombreEvento=Pablo_Alboran_-_Quito_2026_ target=_blank></a><a rel=nofollow noopener noreferrer href=https://www.ticketshow.com.ec/evento/Pablo-Alboran-Guayaquil-2026 target=_blank></a>