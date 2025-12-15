Estos son los conciertos que habrá en Ecuador en 2026: de Ed Sheeran a Ricardo Arjona y más

Tras un 2025 de contrastes y un cierre por todo lo alto, Ecuador se reafirma en el circuito de las grandes giras internacionales. Aunque el año comenzó con una marcada ausencia de espectáculos masivos —dejando al país fuera de tours como los de Bad Bunny y su DTMF World Tour o el Radical Optimism de Dua Lipa—, el panorama cambió radicalmente con la histórica presentación de Shakira en Quito con la gira Las Mujeres ya no Lloran, que rompió récords al agotar tres fechas consecutivas en el Atahualpa. De cara a 2026, la cartelera confirmada promete una oferta diversa para todos los gustos, con nombres de primer nivel como Ed Sheeran, Ricardo Arjona e Iron Maiden, entre otras figuras de alcance global. A continuación, te presentamos la lista de artistas que ya han confirmado su paso por Ecuador, la cuenta regresiva ya comenzó. Lea: Shakira estuvo en la Mitad del Mundo: El Museo Intiñan revela fotos inéditas de su visita en Quito

El concierto de Shakira en Quito movilizó a cerca de 110 mil personas a la capital. ( )

Santiago Cruz

El cantautor colombiano Santiago Cruz llegará a Ecuador con dos presentaciones: el 22 de enero de 2026 en Guayaquil y el 23 de enero en Quito, ofreciendo un recorrido por sus más grandes éxitos y nuevas composiciones. Las entradas están disponibles en el sitio web y en puntos físicos de Ticketshow (clic aquí) y los precios de las entradas oscilan entre los USD 50 de Luneta Alta hasta los USD 95 en Butaca.

Manuel Turizo

El artista colombiano Manuel Turizo se presentará en Guayaquil el 11 de febrero de 2026, como parte de su gira internacional, llevando al escenario ecuatoriano su característico sonido urbano y pop latino. Las entradas ya se encuentran a la venta en puntos autorizados y el sitio web de Ticketshow (clic aquí), y los precios van de USD 30 en VIP a USD 135 en Turizo Box.

Alejandro Sanz

El ícono de la música en español Alejandro Sanz regresará a Ecuador con un concierto programado para el 19 de febrero de 2026 en el Estadio Olímpico Atahualpa, en Quito, y en el Modelo en Guayaquil, como parte de su gira ¿Y ahora qué? Las entradas están disponibles en las plataformas oficiales de Ticketshow (clic aquí), y las entradas en ambas ciudades están a los mismos precios, siendo la más barata General (USD 30) y la mas cara Sanz Box (USD 220).

De La Rose

La artista De La Rose llegará a Guayaquil el 21 de febrero de 2026, sumándose a la agenda musical del país con un show esperado por los seguidores del pop y la música urbana. Las entradas están disponibles en Ticketshow (clic aquí), y se presentará en el Arena Park de Samborondón.

Miguel Bosé

El cantante español Miguel Bosé se presentará el 7 de marzo de 2026 en el Coliseo General Rumiñahui, en Quito, como parte de su gira Importante Tour 2026. Las entradas están a la venta en los puntos autorizados de Ticketshow (clic aquí), y las entradas van de USD 48 en General hasta USD 240 en Sillas Bose Box.

Lucero & Mijares

Lucero y Mijares ofrecerán un concierto conjunto el 7 de marzo de 2026 en el Coliseo Voltaire Paladines, en Guayaquil, reuniendo a dos figuras emblemáticas de la música romántica latina. Las entradas están disponibles en el sitio web de Euphorie Entertainment (clic aquí), aunque aún no se ha anunciado el precio de los boletos.

Pablo Alborán

El cantautor español Pablo Alborán se presentará en Quito el 19 de marzo de 2026 y en Guayaquil el 21 de marzo, como parte de su gira Km0. Las entradas están disponibles en el sitio web de Ticketshow, tanto para Quito (clic aquí) y Guayaquil (clic aquí).

Andrés Cepeda

El colombiano Andrés Cepeda ofrecerá dos conciertos en Ecuador: el 9 de abril de 2026 en Guayaquil, el 10 de abril en Quito y el 11 de abril en Cuenca, con un show cargado de romanticismo y clásicos de su carrera. Para los tres conciertos, las entradas están disponibles en el sitio web de Ticketshow (clic aquí), con la entrada más barata costando USD 40 (Tribuna lateral).

Sebastián Yatra

El cantante Sebastián Yatra se presentará en Guayaquil el 2 de mayo de 2026, como parte de su gira internacional. Las entradas ya se encuentran a la venta en los canales autorizados.

Cuarteto de Nos

La banda uruguaya Cuarteto de Nos llegará con su Tour Puertas a Guayaquil el 7 de mayo de 2026 y a Quito el 9 de mayo, presentando su más reciente material discográfico. Las entradas están disponibles en las plataformas oficiales.

Beret

El artista español Beret se presentará en Quito el 8 de mayo de 2026, con un show que combina pop, rap y letras introspectivas. Las entradas están disponibles en puntos autorizados.

Mon Laferte

La cantautora Mon Laferte se presentará en Quito el 12 de mayo de 2026, como parte de su gira Femme Fatale Tour. Las entradas están disponibles en Ticketshow (clic aquí), costando la entrada más barata USD 41 (sin contar IVA).

Soda Stereo – Ecos

El espectáculo Soda Stereo – Ecos llegará a Quito el 16 de mayo de 2026, celebrando la música y el legado de la icónica banda argentina. Las entradas están disponibles en plataformas oficiales de Ticketshow (clic aquí).

Ricardo Montaner

El cantante Ricardo Montaner ofrecerá dos conciertos en Ecuador: el 21 de mayo de 2026 en Quito y el 23 de mayo en Guayaquil, como parte de su gira El Último Regreso. Las entradas ya se encuentran a la venta en los canales autorizados de Ticketshow (clic aquí).

Ed Sheeran

El británico Ed Sheeran se presentará en Quito el 23 de mayo de 2026 en el Estadio Olímpico Atahualpa, marcando uno de los conciertos internacionales más esperados del año con su gira Loop Tour. Las entradas están disponibles en el sitio web de Buen Plan (clic aquí), costando la entrada más barata, Cancha, en USD 52 con impuesto.

Ricardo Arjona

El cantautor guatemalteco Ricardo Arjona regresará a Ecuador con un concierto el 6 de agosto de 2026, en el Estadio Olímpico Atahualpa, en Quito, y el 8 de agosto en el Estadio Modelo de Guayaquil. Las entradas están disponibles en Ticketshow (clic aquí), y en el caso de Guayaquil, la entrada más barata es General, costando USD 41 con impuestos.

Grupo Frontera

Grupo Frontera se presentará en Quito el 9 de octubre de 2026 y en Guayaquil el 10 de octubre, llevando su popular propuesta regional mexicana al público ecuatoriano. Las entradas están disponibles en Ticketshow (clic aquí), siendo la entrada más barata VIP, costando USD 46 con impuestos.

Iron Maiden

La legendaria banda Iron Maiden llegará a Quito el 14 de octubre de 2026, presentándose en el Estadio Olímpico Atahualpa como parte de su Run For Your Lives World Tour. Las entradas están disponibles en los canales oficiales de Buen Plan (clic aquí), siendo la entrada más barata Platea Frontal, costando USD 72 con impuestos.

Martin Garrix