Entradas digitales para ver a Daddy Yankee pueden demorar hasta 24 horas en llegar al mail

Según la empresa organizadora la venta online iniciaría a las 6 PM, sin embargo desde la mañana diversos usuarios cuentan cómo se conectaron a la plataforma para ser los primeros en la fila virtual . Situación que horas después CentralTickets aclaró que no asegura un puesto en la fila ni mucho menos uno de los primeros lugares en la misma.

“No hemos salido a la venta por lo que la fila virtual no les dará acceso a la página, la fila que está en este momento no asegura ni el puesto ni el acceso”, publicaron en redes.

A las 6 PM llegó la "hora de la verdad", la fanaticada de Daddy Yankee se encontraba expectante a la venta (que solo sería en plataforma online) y actualizaban constantemente sus avances en redes sociales, principalmente en Twitter.