Hoy arranca la venta de entradas de Daddy Yankee en Guayaquil, conoce los últimos detalles

La venta de las entradas en Quito fue la primera en ocurrir, los encargados, FeelTheTickets , anunciaron la venta tanto física como online de las entradas para la gira ‘ La Última Vuelta World Tour’ , misma que arrancó a las 10 AM del pasado 30 de marzo, dando como resultado un SOLD OUT histórico en tan solo 8 horas de venta.

Según anuncios en redes sociales no se necesita poner ningún código y el interesado deberá hacer click en el mapa en la localidad de su interés para verificar la disponibilidad.

“Todas las localidades van a tener mesas que solo se pueden comprar de manera individual y mesas que solo se pueden comprar completas”, recalcaron los organizadores.

En redes sociales usuarios expresaron preocupación por una ‘fila virtual’ que ya contaba con más de 22 mil personas, razón por la que CentralTickets comunicó: “no hemos salido a la venta por lo que la fila virtual no les dará acceso a la página, la fila que está en este momento no asegura ni el puesto ni el acceso (...) avisaremos a qué hora estará habilitada la fila para comprar entradas hoy”.

Estos son los precios de las entradas de Daddy Yankee en Ecuador

Por otro lado la ticketera recalcó la importancia de la creación de una cuenta en la página web para la compra respectiva de las entradas, de lo que mencionaron: “acabamos de enviar un correo a todas las personas que se habían registrado confirmándoles la activación de su cuenta y dándoles unas recomendaciones para la compra”.