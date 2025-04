Drake supera a Kendrick Lamar con su nuevo éxito Nokia

El cambio en la clasificación resalta cómo el sencillo de Drake ha alcanzado una gran aceptación, lo que le ha permitido superar el éxito de Kendrick Lamar con Not Like Us . Este cambio de posiciones en las listas refleja la dinámica competitiva entre ambos, que ha marcado sus carreras durante años.

El éxito de Nokia no solo se ha limitado a los Estados Unidos, sino que también ha tenido un fuerte impacto en el Reino Unido, donde rápidamente ascendió a la cima de las listas. El sencillo le arrebató el puesto número uno a Not Like Us de Kendrick Lamar, consolidando a Drake como una figura central en la música del Reino Unido. Este éxito demuestra la capacidad de Drake para crear música que resuene en mercados musicales exigentes, además de subrayar su habilidad para adaptarse a las tendencias del momento.

El logro de Nokia es otro hito en la carrera de Drake, quien suma con este éxito su decimosexto número 1 en la lista oficial de sencillos de hip-hop y R&B del Reino Unido. Este número destaca su impresionante consistencia en las listas musicales a lo largo de los años, afianzando su estatus como uno de los artistas más exitosos del género.

